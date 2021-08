Estado angolano já encaixou 490,8 milhões de euros com privatizações

Leia Também Governo angolano regista casos de incumprimento nos pagamentos de ativos alienados

Segundo o secretário de Estado das Finanças e do Tesouro angolano, Ottoniel dos Santos, as receitas arrecadas resultam da privatização de cinco empresas em 2019 e 30 em 2020.O governante, que falava durante o 'briefing' semanal do Ministério da Economia e Planeamento, dedicado ao tema das privatizações, deu conta também que está em curso neste ano a privatização de 33 ativos estatais.Estão em curso em Angola os processos de privatização do Banco de Comércio e Indústria (BCI), que será por via da Bolsa de Dívidas e Valores de Angola (Bodiva), da Empresa Nacional de Seguros de Angola (ENSA), da rede hoteleira Infotur, da Multitel, de algumas unidades industriais da Zona Económica Especial, da rede de híper e supermercados Kero, entre outros.O Propriv do Governo angolano prevê a privatização de mais de 190 empresas e/ou ativos do Estado angolano até 2022 nos setores da banca, hotelaria e turismo, finanças, seguros, agricultura, telecomunicações, indústrias, petróleos, entre outros.A Comissão Nacional Interministerial do Propriv mantém a meta de privatizar 100 ativos e/ou empresas públicas este ano, observando, no entanto, que as privatizações em bolsa poderão alargar-se até 2022, conforme anunciou, recentemente, o coordenador adjunto do grupo técnico do Propriv, Patrício Vilar.