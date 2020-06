A queda da receita acompanhou também a descida da produção, com as exportações a caírem para 40,9 milhões de barris em maio, face aos 44,6 milhões de abril, ao passo que o preço médio do barril desceu de 29,60 dólares em abril para 18,24 em maio.A forte queda da receita petrolífera, a principal fonte de receita do país, aprofundou uma crise económica já existente e levou o Governo a aderir à Iniciativa da Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) do G20 e a anunciar que está em conversações com países clientes para ajustar as modalidades de pagamentos da dívida pública, que já deverá ultrapassar os 100% do PIB este ano, segundo o consenso dos analistas.