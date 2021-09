José Eduardo dos Santos chega esta terça-feira a Luanda

José Eduardo dos Santos vai regressar a Angola. O antigo presidente do país irá aterrar esta terça-feira no aeroporto de Luanda. A informação foi confirmada ao Negócios por fonte ligada ao Governo.

O ex-presidente da República ausentou-se do país em abril de 2019 e ao longo dos dois últimos anos tem permanecido quase sempre em Barcelona. A exceção foi uma estada no Dubai, entre dezembro de 2020 e abril de 2021, a qual serviu para dar apoio à filha primogénita, Isabel dos Santos, após esta ter pedido o marido, Sindika Dokolo, num acidente de mergulho.





O regresso de José Eduardo dos Santos marca o fim de um exílio autoimposto, uma condição extensiva a outros membros da família. Isabel dos Santos, que mantém uma disputa judicial com o governo angolano, está a residir no Dubai, enquanto Tchizé dos Santos tem passado o seu tempo dividida entre o Reino Unido e Portugal. Já o filho, José Filomeno dos Santos, antigo líder do Fundo Soberano, foi condenado em agosto de 2020 a cinco anos de prisão pelos crimes de burla e defraudação, peculato e tráfico de influências, tendo apresentado recurso da sentença.



Segundo o Negócios apurou, José Eduardo dos Santos deverá ficar um mês em Angola.



Todavia, está ainda por saber se José Eduardo dos Santos, agora com 79 anos, se irá reunir com o seu sucessor no Palácio da Cidade Alta, João Lourenço.