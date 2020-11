Lourenço e o brilho de mais uma rutura com o passado

No final da década de 90, Angola rompeu com a De Beers. Desde então a empresa sul-africana manteve apenas uma presença residual no país. Em 2018, as partes entraram num processo de reconciliação que se deverá concluir até final do ano.

Lourenço e o brilho de mais uma rutura com o passado









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.