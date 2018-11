Marcelo sobre Portugal-Angola: devemos criar uma "cumplicidade estratégica"

Pedro Catarino/Correio da Manhã

Marcelo Rebelo de Sousa deixou estas mensagens num jantar em honra do Presidente angolano, João Lourenço, e da sua mulher, Ana Dias Lourenço, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, num discurso que dividiu em dois, um "da razão" e outro "do coração".

Na sua intervenção, de cerca de nove minutos, divulgada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado português reiterou a ideia de que a visita de João Lourenço a Portugal dá início a "um novo ciclo" na vida dos dois Estados e povos.

Começando pelo "discurso da razão", o Presidente português argumentou que a "evidência dos factos" recomenda uma "ampliada cooperação" bilateral no plano global, com destaque para a Organização das Nações Unidas (ONU), liderada por António Guterres, onde, referiu, ambos os países querem ver a língua portuguesa "reconhecida como oficial".

Marcelo Rebelo de Sousa destacou, igualmente, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), antevendo uma "decisiva presidência angolana", a partir de 2020.

"Este momento pode ser único para mais, muito mais, do que uma parceria especial. Para uma cumplicidade estratégica, ditada por uma sábia lucidez e uma fria percepção da realidade, cada qual sendo o que é, no seu caminho, avesso a exclusivos ou predomínios de qualquer natureza", sustentou.

No seu entender, não se deve "desperdiçar um horizonte que pode ser irrepetível" para essa convergência. Neste contexto, afirmou: "O vosso sucesso é o nosso sucesso. Tal como temos a certeza de que o nosso sucesso é sentido também como vosso sucesso".

Em seguida, no "discurso do coração", o chefe de Estado português descreveu angolanos e portugueses como dois povos que bem podem "prometer rupturas eternas", mas logo estão a "penar de saudade" e "a sofrer mais com as tragédias, a vibrar mais com as vitórias" uns dos outros. "Somos assim os dois, sem cura já para esse mal que nos condena a estarmos juntos", alegou.