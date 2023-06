Mercado comprou os 320 milhões de dólares de dívida colocados pelo Banco Nacional de Angola

A carteira de títulos do Banco Nacional de Angola (BNA) no valor de 321 milhões de dólares colocada no mercado, através da Bolsa de Valores e Dívida (Bodiva) foi totalmente vendida, anunciou a instituição.O montante total transacionado foi de 321,3 milhões de dólares (294,7 milhões de euros) o que permitiu uma absorção em moeda nacional de 198,9 mil milhões, segundo um comunicado do BNA.A iniciativa de emitir títulos em moeda estrangeira foi anunciada em 22 de maio, na sequência da ultima reunião do Comité de Política Monetária, numa tentativa de travar a depreciação da moeda angolana, flexibilizar a falta de divisas no mercado e reduzir o crescimento da inflação.A moeda angolana teve hoje uma desvalorização recorde e ultrapassou os 800 kwanzas por dólar, pela primeira vez.De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, o kwanza está a perder pelo sétimo dia consecutivo, chegando a valer 804,37 kwanzas por dólar esta tarde, passando a ser a segunda pior moeda a nível mundial na comparação com o dólar.O kwanza já caiu 37% desde 11 de maio, no seguimento da decisão governamental de acabar com os subsídios estatais aos combustíveis, o que motivou forte contestação social e um aumento dos preços.