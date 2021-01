Miala, o proscrito do regime que agora é um chefe temido

Em 2007, Fernando Miala foi condenado a quatro anos de prisão por insubordinação. Fez a travessia do deserto e João Lourenço nomeou-o para liderar as secretas. Todas as investigações sobre desvios de dinheiro são lançadas ou passam pelo seu gabinete.

