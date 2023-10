Angola: MPLA trava processo de destituição de João Lourenço, UNITA grita “vergonha”

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) travou hoje o processo de destituição do Presidente da República apresentado pela UNITA numa sessão plenária tensa, que decorreu à porta fechada, com os deputados da oposição a gritarem "vergonha".

"Uma reunião destas em que o interesse publico é total, o MPLA optou por fazer à porta fechada, provou que tem medo do povo e do debate democrático", disse aos jornalistas o presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Adalberto da Costa Júnior à saída do debate.

Leia Também Avaliação de Angola é uma questão de perspetiva

A sessão plenária extraordinária foi convocada para apreciar a proposta de destituição do Presidente da República, João Lourenço, apresentada na quinta-feira pelo maior partido da oposição angolana e que foi rejeitada.

Leia Também João Lourenço é o 22.º Mais Poderoso de 2023

"O que se passou aqui não está conformado à legalidade (...) Fomos convidados a votar coisa nenhuma, não houve resolução nenhuma, o que se passou aqui não foi nada", disse o dirigente político, apelando ao respeito pelas regras democráticas.

Adalberto da Costa Júnior salientou que "o regime está esgotado" e questionou o facto de não ter havido transmissão em direto da sessão plenária ao contrário do que é costume, ainda para mais quando se tratava de "discutir uma questão de interesse nacional".

Leia Também Parlamento angolano convoca deputados para discutir destituição de João Lourenço

Instou ainda os colegas do MPLA a "não terem medo da democracia" e garantiu que a UNITA continua disponível para participar nos atos da Assembleia Nacional e vai estar presente na abertura do ano parlamentar, agendada para segunda-feira.

Apesar de ter sido barrado o acesso da imprensa à sala, vários deputados fizeram circular vídeos da sessão nas redes sociais, mostrando o clima de tensão que se viveu, com os deputados da oposição a erguerem os punhos no ar, gritando "Angola é do povo, não é do MPLA", "vergonha", "ditadura" e "medo".





Visivelmente indignado, o deputado Joaquim Nafoia, também da UNITA, disse que a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira violou o regimento pois a proposta deveria ser sujeita a uma votação secreta.

"Fizeram as coisas como se estivéssemos numa república das bananas e a UNITA não pode pactuar com isto", acusou o parlamentar, sublinhando que o impedimento do acesso dos jornalista à sala onde o tema foi debatido foi mais uma violação da lei.

"Inclusive (Carolina Cerqueira) quis impedir os deputados de fazer as filmagens, nós não admitimos isso", contestou.

Para o deputado Ju Martins, o que esteve em causa foram "artimanhas da UNITA" que depois de anunciar que iria propor a destituição do Presidente angolano em julho, foi "simulando envolvimento da sociedade civil" e "gerindo este elemento" para apresentar a iniciativa em véspera da abertura do novo na parlamentar

"Fez de propósito", acusou, salientando que a presidente da assembleia cumpriu o regimento e convocou a comissão permanente para apreciar a matéria, como lhe competia.

Em concreto, o plenário votou pela não criação de uma comissão eventual sobre o processo de acusação e destituição do Presidente da República, subscrita por 90 deputados da UNITA, que deveria elaborar um relatório para dar sequência ao processo.

"A proposta deu entrada e era preciso apreciar (...) o processo foi abordado e esgotado, a iniciativa foi rececionada, sendo chumbada a comissão eventual, o processo acabou", declarou Ju Martins, destacando a adesão maciça dos deputados do MPLA, que vieram "manifestar solidariedade e prestar o seu voto contra esta manobra da UNITA".

Quanto ao facto de a sessão não ter sido transmitida, afirmou que se deveu às obras que decorrem já que Angola vai receber no final do mês a 147ª Assembleia-Geral da União Interparlamentar (UIP).

"Não temos condições", justificou.

António Paulo, também do MPLA, explicou que a reunião de hoje servia para ser tomada em plenário a decisão de aceitar ou não a proposta da UNITA.

"De acordo com as regras uma decisão é adotada quando reúne maioria absoluta dos votos, se é rejeitada o processo morre", indicou o deputado.