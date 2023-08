José Ferreira Tavares Este general reformado é visto coma a figura com maior influência junto do Presidente da República. A estratégia para tentar deter Isabel dos Santos no Dubai passou pelas suas mãos.

José Lima Massano Antigo governador do BNA e novo ministro de Estado e da Coordenação Económica ascendeu no "ranking" dos preferidos de João Lourenço. Pode até ditar a saída da ministra das Finanças.

Luís Nunes A Omotapalo, liderada por Luís Nunes, antigo governador de Benguela, é uma das construtoras que mais obras tem ganhado durante o consulado de João Lourenço.

Nelson Carrinho O Grupo Carrinho, tornou-se proeminente com a chegada de João Lourenço ao poder. Além do setor alimentar, o grupo apostou nas finanças, comprando o Banco de Comércio de Indústria.

Atanas Bostandjiev É fundador e presidente da Gemcorp, empresa que tem 90% do consórcio que está a construir a refinaria de Cabinda, considerada essencial para baixar o preço dos combustíveis.

Joel Leonardo Suspeito de corrupção e peculato, Joel Leonardo continua a liderar o Tribunal Supremo angolano, cenário que só é possível com o assentimento de João Lourenço.

Hélder Pitta Groz O procurador-geral da República é instrumental na estratégia de João Lourenço de combate à corrupção. Ainda colocou o lugar à disposição após um mal entendido mas foi forçado a ficar.

Marcelo Rebelo de Sousa Pela natureza das suas funções é próximo de João Lourenço, tendo convidado o Presidente angolano para as comemorações do 50.º aniversário do 25 de Abril.

Esperança da Costa A vice-presidente de Angola foi uma escolha de João Lourenço e existe até quem a aponte como eventual número 1 do MPLA nas eleições gerais de 2027. Mas até lá tudo são conjeturas.

Ricardo Viegas de Abreu Enquanto ministro dos Transportes é responsável pela captação de muito investimento estrangeiro. Tem ligações familiares com João Lourenço, o que facilita o contacto.

Rafael Marques O ativista foi condecorado em 2019 pelo Presidente da República, uma espécie de sinal dos novos tempos. Mantém-se como uma figura crítica da governação de João Lourenço.

Francisco Furtado Ministro de Estado e chefe da casa de segurança, funciona como os olhos e os ouvidos de João Lourenço. Partilha com Fernando Miala a supervisão dos serviços de inteligência.

Luísa Damião É uma das três mulheres que João Lourenço colocou em lugares-chave do poder. Luísa Damião é vice-presidente do MPLA e coordena a ação política e toda a atividade do partido.

Carolina Cerqueira Na sequência das eleições gerais de agosto de 2022 foi eleita para presidente da Assembleia Nacional, um órgão relevante também do ponto de vista da gestão interna de sensibilidades no MPLA.

Fernando Miala Lidera o SINSE. O tentacular órgão de segurança do Estado. Os processos de combate à corrupção passam todos por este general que já foi proscrito, e, por isso, é ainda mais temido.

Edeltrudes Costa A sua posição enquanto ministro e diretor do gabinete do Presidente da República mantém-se inatacável. Conhece como poucos o funcionamento da máquina do Palácio da Cidade Alta.