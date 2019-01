Bolsonaro agradece a Trump e diz que juntos vão trazer prosperidade e progresso

EPA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não esteve presente na tomada de posse de Jair Bolsonaro, mas não quis deixar de mandar uma mensagem ao novo presidente do Brasil.



O chefe de Estado recorreu ao Twitter para parabenizar Bolsonaro, destacando o "grande discurso" da tomada de posse.

"Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que acabou de fazer um grande discurso – os Estados Unidos estão consigo!", escreveu Trump na rede social.



Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de janeiro de 2019

Em resposta, Bolsonaro agradeceu as palavras de encorajamento e sublinhou que, juntos, trarão prosperidade e progresso aos seus povos.



"Caro presidente Donald Trump, agradeço verdadeiramente as suas palavras de encorajamento. Juntos, sob a proteção de Deus, traremos prosperidade e progresso para os nossos povos", respondeu o novo chefe de Estado brasileiro na mesma rede social.



Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God’s protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 de janeiro de 2019

Jair Bolsonaro tomou posse esta terça-feira, 1 de Janeiro, como 38º presidente do Brasil, e no seu discurso oficial destacou que uma das prioridades do seu mandato, que termina a 31 de Dezembro de 2022, é "revigorar a democracia brasileira".