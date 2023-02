Estados Unidos abatem balão-espião chinês

Militares norte-americanos abateram este sábado o balão-espião chinês que sobrevoou a América do Norte ao longo desta semana, tendo igualmente desenvolvido esforços para recuperar os destroços e obter mais informações sobre a nave de vigilância que percorreu o seu espaço aéreo.





O secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, um caça da força aérea norte-americana atingiu o balão de vigilância na costa da Carolina do Sul, no espaço aéreo americano e sobre as suas águas territoriais.





A autorização para que o balão chinês fosse abatido terá sido dada por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, na última quarta-feira, confirmou também Lloyd Austin.





JUST IN: HD video of the Chinese spy balloon being shot down by US Air Force. pic.twitter.com/oyjmzpFOT5