Justiça dos EUA vai apresentar acusações contra Maduro por "narco-terrorismo"

O Departamento de Justiça norte-americano vai apresentar acusações formais contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, por "narco-terrorismo", anunciou o senador dos EUA Marco Rubio através do Twitter.



O anúncio formal das acusações contra Maduro será feito numa conferência de imprensa online pelo procurador-geral Bill Barr.



De acordo com o Miami Herald, as acusações incluem também vários elementos do círculo mais próximo do presidente venezuelano.



Maduro e os restantes acusados serão indiciados por crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de droga e de transformarem a Venezuela num "narco-Estado" ao colaborarem com um grupo guerrilheiro colombiano que exportou "toneladas de cocaína para os EUA", refere o jornal.