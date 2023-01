Manifestantes pró-Bolsonaro invadem Congresso do Brasil

Manifestantes pró-Bolsonaro estão a tentar invadir o Congresso do Brasil em protesto contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência do país, segundo avança este domingo a CNN Brasil.

O senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente interino do Senado, confirmou à CNN Brasil que os manifestantes conseguiram ultrapassar a barreira policial e subir a rampa que dá acesso à cobertura dos prédios da Câmara dos Deputados e do Senado.





A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, tem estado fechada deste sábado, devido aos atos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro que estavam marcados para este domingo. Nem Lula da Silva nem Jair Bolsonaro estão em Brasília.



Após ter vencido, na segunda volta a 30 de outubro, as eleições presidenciais no Brasil, Lula da Silva recebeu no domingo passado a faixa presidencial de representantes da diversidade étnica e social da população, numa cerimónia no Palácio do Planalto, sede do Governo.



(Notícia em atualização)