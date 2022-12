Crescimento dos EUA no terceiro trimestre revisto em alta para 3,2%

O crescimento do PIB dos Estados Unidos relativo ao terceiro trimestre de 2022 foi esta quinta-feira revisto em alta. De acordo com o Departamento do Comércio dos Estados Unidos, o Produto Interno Bruto cresceu, afinal, 3,2%, depois de a estimativa inicial ter sido de 2,9%.Os economistas esperavam que o PIB não fosse revisto.No primeiro trimestre do ano o PIB dos EUA caiu 1,6% e no segundo trimestre 0,6%.