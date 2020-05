Powell admite que retoma da economia dos EUA pode durar mais de um ano

O presidente da Reserva Federal (Fed) indicou que a recuperação da economia dos Estados Unidos poderá demorar "algum tempo", admitindo que poderá durar cerca de 18 meses.



Jerome Powell falava numa entrevista ao programa "60 minutos", da CBS, que irá ser transmitido este domingo à noite. Estas declarações contam de um excerto já emitido pela estação televisiva.





"Eu gostaria de ser mais otimista, se pudesse. Esta é uma altura de grande sofrimento e dificuldade. E abateu-se sobre nós tão depressa e com tanta força que não conseguimos pôr em palavras a dor que as pessoas estão a sentir e a incerteza que enfrentam", referiu.





"E vai demorar algum tempo para recuperarmos. No longo prazo, e mesmo no médio prazo, não aconselharia ninguém a apostar contra a economia americana. Esta economia vai recuperar, pode demorar um pouco, pode prolongar-se até ao final do próximo ano. Na verdade, não sabemos", acrescentou o presidente da Fed.No entanto, Powell avançou que "assumindo que não ocorra uma segunda vaga da pandemia, julgo que poderemos ver uma recuperação sustentada da economia na segunda metade deste ano".Mas, ressalvou, "para a economia recuperar por completo, as pessoas têm de ter também uma confiança intacta. E isso poderá ter de esperar até que haja uma vacina".