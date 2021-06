Setor privado dos EUA criou 978 mil empregos em maio, acima do esperado e máximo de 11 meses

O setor privado dos Estados Unidos criou 978 mil empregos em maio, superando largamente os 650 mil postos de trabalho estimados por uma "pool" de 41 economistas consultada pela Bloomberg, revelou esta quinta-feira a ADP. Esta é a maior subida mensal desde junho do ano passado.O relatório, visto como um sólido indicador do mercado laboral e que é divulgado na véspera dos dados oficiais do Governo, reviu a criação de emprego em abril, que passou de 742 mil para 654 mil postos de trabalho.A ADP, empresa de processamento de salários, aponta que as pequenas empresas, com até 49 trabalhadores, geraram 333 mil empregos no mês passado, já as empresas com 50 a 499 empregados criaram 338 mil postos de trabalho.As grandes empresas, com mais de 500 funcionários, foram responsáveis por 308 mil novos empregos.Entretanto, o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA recuou para 385 mil na semana passada, sendo a primeira vez desde o início da pandemia que este valor fica abaixo dos 400 mil.Os números hoje divulgados representam uma descida de 20 mil face à semana anterior e ficaram abaixo dos 393 mil esperados pelos analistas.Os dados positivos no mercado laboral têm sido mal recebidos pelos investidores, que receiam que sejam mais um argumento para que a Reserva Federal antecipe o fim dos estímulos à economia e também que pressionem em alta os preços com um aumento do consumo.