China abranda antes da chegada à liga dos países mais ricos

Riscos do imobiliário, quebra nas exportações e fraqueza do consumo ameaçam afastar Pequim da meta de entrada no grupo de países de rendimentos elevados até 2025 e de fazer expandir a classe média.



Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt 10:00







O abrandamento da economia chinesa já era previsto, mas surge agora cada vez mais como certo e prolongado, podendo atrasar a elevação dos rendimentos do país e adiar o sonho chinês de entrada no clube das economias mais ricas dentro de dois anos e de uma expansão "considerável" da classe média até 2035.



