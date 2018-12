China pode crescer mais 40 anos? Quem viveu o “boom” tem dúvidas

As opiniões sobre os próximos 40 anos de "reforma e abertura" da China têm muito a ver com os benefícios obtidos nos primeiros 40. Um grupo diverso de cidadãos - jovens e idosos, ricos e pobres, trabalhadores e reformados - deu opiniões divergentes sobre a política antes do discurso do presidente Xi Jinping pelo 40.º aniversário do período.

Os sentimentos destes cidadãos em relação às reformas históricas realizadas por Deng Xiaoping e a confiança no futuro da China mostraram grande ligação com o aumento das suas fortunas económicas como resultado dessa abertura. Apesar de as políticas terem tirado mais de 700 milhões de pessoas da pobreza, a crescente desigualdade de riqueza está a tornar-se uma questão cada vez mais problemática para os líderes chineses. E no momento em que o país lida com a desaceleração económica e a guerra comercial com os EUA - até mesmo os que foram bem-sucedidos graças às reformas de Deng mostraram cautela ao responder se o crescimento pode ser sustentado.

Faca de dois gumes





Com a reforma da China, Zhi Xinggen, antes produtor de arroz, tornou-se empreendedor e tem uma fábrica de peças de automóveis na sua cidade, na província de Jiangsu. "Os agricultores das cidades vizinhas já não se preocupam em pôr comida no estômago, e alguns estão ricos graças à reforma", disse Zhi, que está na casa dos 60 anos e é dono de uma pequena fábrica.

Mas o progresso foi uma faca de dois gumes, alcançado com o "custo da poluição ambiental" e muitas quintas desapareceram. O progresso foi prejudicado pela desaceleração económica do país, já que a fraca procura interna, o aumento do custo da mão-de-obra e a dificuldade de acesso a empréstimos bancários dificultam a expansão dos seus negócios.

"Melhor ainda"





Mi Ruiliang, funcionário público reformado, disse que as mudanças alcançadas com a reforma são "como um sonho".

"Antes, o entretenimento era assistir sempre aos mesmos filmes, às mesmas óperas, sempre, sempre. Tudo era racionado, faltava de tudo", disse. "Acho que as coisas serão ainda melhores nos próximos 40 anos sob a liderança de Xi. É por isso que os americanos estão tão preocupados."