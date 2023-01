População chinesa em queda pela primeira vez em 60 anos

o segundo ritmo mais lento desde os anos 1970.

Entre os dados divulgados pela China esta terça-feira está o crescimento económico, que registouNo entanto, o destaque vai para a população chinesa que diminuiu pela primeira vez em seis décadas - iniciando assim uma viragem histórica com implicações para a economia e para o mundo. A última quebra populacional foi registada em 1961, no ano da Grande Fome chinesa.A China tinha, no final de 2022, 1.411,75 mil milhões de pessoas, comparando com 1.412,6 mil milhões em 2021. A queda de 850 mil pessoas marca, de acordo com os especialistas, o início de um declínio populacional no país, apesar dos esforços de Pequim para inverter a tendência.De acordo com as Nações Unidas é esperado que a população chinesa diminua em 109 milhões até 2050, mais do que triplicando a redução que tinha sido prevista em 2019.Esta quebra já era expectável, como explicou o vice-presidente do Comité de Agricultura e Assuntos Rurais do Congresso Nacional, Cai Fang, no dia anterior à divulgação dos dados: "Os especialistas em demografia e economia tinham previsto que em 2022, ou mais tardar em 2023 a China ia entrar numa era de crescimento negativo da população".O governo chinês, face às previsões, tem encorajado as pessoas a ter mais filhos. Entre as medidas, está o fim da política de filho único e o aumento da licença de maternidade, bem como os subsídios. Algumas províncias e cidades têm inclusive anunciado pagamentos em dinheiro a pais que tenham um segundo ou terceiro filho.Ao mesmo tempo, a idade média da força de trabalho também tem vindo a diminuir, uma questão que pode gerar mais dificuldades no crescimento económico e colocar pressão adicional nas finanças do país. A China pode "ficar velha antes de ficar rica" temem os demógrafos."As perspetivas económicas e demográficas da China são mais desanimadoras do que o esperado. A China vai ter de ajustar as políticas sociais, económicas, de defesa e política externa", revelou o demógrafo Yi Fuxian, à Reuters. O especialista acrescentou que a redução da força de trabalho e a queda na produção manufatureira devem exacerbar a subida da inflação e dos preços a um nível superior aos Estados Unidos ou mesmo à Europa.Ainda assim, o responsável pelo gabinete de estatísticas chinês, Kang Yi, afirmou que "a força de trabalho disponível ainda ultrapassa a procura" e que não há atualmente motivos de preocupação com o declínio populacional.Muito do que vemos agora na demografia chinesa é resultado da política de filho único, imposta entre 1980 e 2015, bem como os elevados custos educacionais. A somar a esta política estão três anos de política de covid-zero que também terão contribuído para o cenário atual.A China, que tem sido por muitos anos o país mais populoso do mundo, está perto de ser ultrapassado pela Índia, se tal ainda não tiver acontecido, aponta a Al Jazeera. As estimativas colocam a Índia com mais de 1,4 mil milhões de habitantes.O atual declínio dá força ao argumento de que o país liderado por Narendra Modi deverá ultrapassar a China já este ano.