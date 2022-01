Atos de pirataria marítima no mundo conheceram redução "notável" em 2021

A diminuição de 375 atos registados em 2020 para 317 no ano passado está ligada, em particular, à situação no Golfo da Guiné, onde os incidentes baixaram de 115 para 52.



Lusa 09:58







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Os atos de pirataria e banditismo recuaram de maneira "notável" no mundo em 2021, depois de os seus números estarem estáveis desde 2016, revelou hoje o balanço anual de um centro internacional dedicado à segurança marítima. No total, os 317 atos registados em 2021, depois dos 375 no ano precedente, representam uma baixa "notável de 15%", segundo o Maritime Information Cooperation & Awareness Center (MICA), situado em Brest, França. Esta diminuição está ligada, em particular, à situação no Golfo da Guiné, onde os incidentes baixaram de 115 em 2020, para 52 em 2021. "Esta descida drástica é considerada como o resultado de uma tomada de consciência dos atores internacionais e regionais, que conduzem o conjunto das ações concretas contra a insegurança marítima na zona e se dotam de um quadro jurídico adaptado", refere o relatório anual do MICA. "Esta evolução não deve, contudo, mascarar a existência de outros fenómenos que ameaçam a segurança dos espaços marítimos", adianta o documento, que considera pela primeira vez ameaças à segurança marítima no mundo, como a pesca ilegal, o contrabando, o tráfico de seres humanos e de estupefacientes, a imigração clandestina, os conflitos interestatais ou ainda os ataques terroristas. A integração estes dados "evidencia uma recrudescência destes outros fatores de insegurança no mar, em todas as regiões do globo", salientou o Centro, que cita "o fenómeno da narco-pirataria na América Latina, onde os cartéis adotam comportamentos de piratas para introduzir a droga nos navios". Criado em 2016, o MICA Center acompanha em permanência o tráfego marítimo mundial. Analisa e avalia a situação de segurança marítima no mundo, mas centraliza também os alertas em caso de ataque no mar. É integrado por cerca de 30 militares e civis da Marinha francesa e de marinhas dos países parceiros. Saber mais pirataria marítima golfo da guiné Maritime Information Cooperation & Awareness Center mica

Atos de pirataria marítima no mundo conheceram redução "notável" em 2021









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Atos de pirataria marítima no mundo conheceram redução "notável" em 2021 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar