Alexei Navalny: O último arqui-inimigo de Putin, que não tinha medo de nada

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexei Navalny tinha 47 anos, era casado com Yulia e pai de Darya and Zakhar. Para o mundo era um símbolo de resistência, um herói e a voz mais forte da última década na oposição ao regime do Presidente russo Vladimir Putin. ...