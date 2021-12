Biden pondera sanções contra bancos russos para impedir invasão da Ucrânia

Com a tensão no Leste da Ucrânia a aumentar, os Estados Unidos estão a ponderar avançar com novas sanções económicas para impedir uma invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Uma das sanções que poderá estar em cima da mesa é a limitação da capacidade dos bancos russos em converter rublos em dólares e noutras moedas estrangeiras.A notícia é avançada pela 'Bloomberg' , no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reúne com o homólogo russo, Vladimir Putin, por videoconferência. O encontro acontece numa altura de grande tensão entre a Rússia e os países ocidentais devido ao aumento das tropas russas concentradas na fronteira com a Ucrânia, que tem sido interpretado pelas autoridades ucranianas como sinal de uma invasão iminente do país.

Para demover as alegadas pretensões de Vladimir Putin, duas fontes próximas do processo adiantam que os Estados Unidos estão a estudar novas sanções contra alguns dos maiores bancos da Rússia bem como ao fundo soberano criado pelo Governo russo para fazer investimentos em empresas ligadas a setores de elevado crescimento no país.Em cima da mesa está também a possibilidade de os Estados Unidos restringirem a capacidade dos investidores em comprar títulos da dívida russa no mercado secundário. Num cenário ainda mais drástico, Joe Biden poderá anunciar um corte no acesso da Rússia ao sistema de transferências internacionais Swift, o afetaria grande parte dos cidadãos russos.