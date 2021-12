Biden e Putin conversam esta quinta-feira por telefone sobre tensões na Ucrânia

Leia Também Rumor de guerra na frente leste

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai esta quinta-feira falar ao telefone com o homólogo russo, Vladimir Putin, sobre "uma série de tópicos, incluindo os próximos compromissos diplomáticos com a Rússia". A conversa acontece numa altura em que se teme uma invasão da Ucrânia por parte da Rússia.Três semanas depois de se terem reunidos, num encontro por videoconferência, Joe Biden aceitou o pedido de Vladimir Putin para agendarem uma nova conversa, desta vez por telefone, onde os Estados Unidos contam reforçar os apelos à soberania e integridade territorial da Ucrânia, impedindo uma eventual agressão russa.Isto porque, nos últimos meses, tem aumentado o número de tropas russas concentradas junto à fronteira com a Ucrânia, o que tem sido interpretado pelas autoridades ucranianas como sinal de uma possível invasão iminente do país. Ao todo, estima-se que estejam mais de No entanto, o Kremlin nega quaisquer planos de guerra. No fim de semana, o Governo russo informou que mais de 10 mil soldados regressaram às bases, após terem realizado manobras de "treino de combate" de um mês no sul da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, e em vários outros pontos do país. Mas, na Ucrânia, o medo continua e as autoridades apontam para uma invasão já em janeiro.A conversa telefónica entre Joe Biden e Vladimir Putin está marcada para as 15h30 de Washington (20h30 de Lisboa). Nas últimas semanas, o presidente norte-americano tem mantido contactos com a NATO e com vários líderes europeus, sobretudo os países junto à fronteira com a Rússia, para garantir um esforço coletivo que impeça a Rússia de avançar contra a Ucrânia.Além disso, para demover as alegadas pretensões de Vladimir Putin, os Estados Unidos estão a estudar novas sanções contra alguns dos maiores bancos da Rússia , bem como ao fundo soberano criado pelo Governo russo para fazer investimentos em empresas ligadas a setores de elevado crescimento no país.