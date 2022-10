Brasil com segunda volta confirmada. Lula lidera com vantagem de 4,26 pontos

Leia Também Eleições/Brasil: Lula vence Bolsonaro em Lisboa e no Porto com larga margem

Lula da Silva lidera o apuramento de resultados das eleições brasileiras deste domingo, com 47,91% dos votos, contra 43,65% do atual presidente, Jair Bolsonaro - isto quando estão apurados 97,32% dos votos.A chamada terceira via política, nomeadamente de Simone Tebet, não foi alternativa (ficando-se pelos 4,21% dos votos)Os dois candidatos mais votados irão defrontar-se numa segunda volta a 30 de outubro.A abstenção situa-se, para já, nos 20,89%.Nos últimos dias surgiram sondagens que apontavam para que Lula conseguisse ser eleito já à primeira, com um resultado em torno dos 51%.(Notícia atualizada à 01:32 com dados mais recentes e confirmação de que haverá segunda volta)