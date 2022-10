Eleições/Brasil: Lula vence Bolsonaro em Lisboa e no Porto com larga margem

O candidato presidencial Lula da Silva venceu as eleições em Lisboa, e no Porto com uma grande vantagem, de acordo com os dados do Comité Lula Presidente Portugal.Segundo dados divulgados por aquela oranização aos jornalistas, quando estavam apurados os resultados totais de 57 das 58 urnas colocadas para a votação em Lisboa - e com a última urna já parcialmente apurada -, o antigo presidente do Brasil e candidato às eleições presidenciais contava com 12.153 votos e o seu opositor, o atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com 6.068 votos.Também de acordo com dados do Comité Lula Presidente Portugal, Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições no Porto, com 8.703 votos contra os 4.310 que obteve Jair Bolsonaro, o segundo mais votado, já com o total e resultados apurados.Em Faro, Lula da Silva venceu também as eleições com 873 votos, seguido de Bolsonaro com 730 votos.Lula da Silva e o atual chefe de Estado brasileiro vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, que decorre a 30 de outubro.Segundo os dados oficiais, Lula da Silva obteve 47,85% dos votos na primeira volta enquanto Bolsonaro teve 43,70%, quando estão contabilizadas 96,93% das secções eleitorais.Com estes resultados parciais, a eleição está agora "matematicamente definida" e obriga a uma segunda volta, pode ler-se na página eletrónica em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está a divulgar os resultados parciais.Para além de Lula da Silva e Bolsonaro, os 156 milhões de eleitores chamados às urnas tiveram a possibilidade de votar em Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Padre Kelmon, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia como candidatos às presidenciais brasileiras.