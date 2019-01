Brasil: PIB pode subir 3,5% por ano com privatizações, diz ministro da Economia

No discurso de tomada de posse, o ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, mostrou-se otimista quanto ao futuro crescimento do país, tendo como principal argumento as privatizações.

É através de privatizações que o Governo brasileiro pretende controlar a despesa e colocar o país a crescer entre 3 e 3,5% por ano, assinalou o ministro da Economia, Paulo Guedes, na cerimónia de tomada de posse esta quarta-feira, 2 de janeiro.

Na ótica do ministro recém-empossado, o atual peso do Estado na economia está na génese do nível elevado de endividamento do país. Posto isto, Paulo Guedes pretende alterar o património estatal e criar, tal como já havia sido anunciado, uma Secretaria Especial de Privatização.