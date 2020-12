China e União Europeia à beira de acordo histórico

Leia Também China quer atrair investimento estrangeiro para desenvolver 5G e condução autónoma

A China e a União Euroepia estão muito perto de chegar a um acordo que implicará a abertura da segunda maior economia do mundo a investimento europeu.Esta terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, revelou terem sido feitos progressos para que seja formalizado um acordo entre Pequim e Bruxelas."Graças e esforços dos dois lados, as conversações têm permitido fazer avanços significativos", afirmou o governante chinês. "Esperamos chegar a acordo o mais cedo possível, o que implicará a constituição de um quadro legal para futuras trocas comerciais e resultará em benefícios para os dois lados".Desde 2013 que a China e a União Europeia estão em diálogo para tentar alcançar um acordo de investimento. A concretizar-se, esta será uma forma das duas potências ficarem menos dependentes dos Estados Unidos. A agência Bloomberg escreve mesmo que a aproximação do acordo só é possível graças à decisão de Donald Trump de retirar os norte-americanos da Organização Mundial do Comércio (World Trade Organization).Caso o documento seja assinado, a União Europeia terá acesso a indústrias chinesas como a biotecnologia ou os automóveis. Por outro lado, o acordo vai permitir à China contornar algumas leis regulatórias da União Europeia que proíbem subsídios às indústrias ou o controlo estatal de empresas.O fortalecimento dos laços comerciais com a União Europeia é também uma decisão geopolítica por parte da China, que tem procurado afirmar-se como a grande potência do século XXI.A notícia de que um acordo deverá acontecer nos próximos dias é no entanto uma surpresa dada a evolução das relações entre as duas potências em 2020. Este ano, Bruxelas repudiou publicamente a interferência de Pequim em Hong Kong e acusou o governo de Xi Jinping de ter encetado uma campanha de desinformação acerca do novo coroanvírus.