Confiança dos empresários alemães sobe pela primeira vez em nove meses

Os empresários alemães mostram-se mais confiantes pela primeira vez em nove meses. O optimismo é detectado pelo instituto Ifo, que mede o pulso ao sentimento dos líderes de negócios alemães todos os meses.





No mês de Agosto o barómetro marcou 103,8 pontos, que comparam com os 101,7 registados em Julho, acima das expectativas dos economistas. Este é o primeiro passo no sentido ascendente desde um pico recorde no final do ano passado.



Continuar a ler Para além da confiança, também as expectativas de futuro estão em alta, relata a Bloomberg.



A economia alemã continuou o movimento de expansão no segundo trimestre, impulsionada sobretudo pelo aumento da procura interna, que acomodou uma diminuição no balanço comercial. Isto, apesar de um abrandamento do ritmo de crescimento que se tinha verificado nos primeiros três meses do ano.



Os riscos que podem abalar resultados futuros são a redução do crescimento na China, a incerteza nos mercados emergentes e as medidas proteccionistas que podem vir a ter lugar, numa altura em que as tarifas comerciais entre EUA e outras economias, incluindo as europeias, se multiplicam.