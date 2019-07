Coreia do Norte dispara "projéteis não indentificados" para o Mar do Japão

Pyongyang lançou "projéteis não identificados" no Mar do Japão, de acordo com informação avançada por fonte oficial em Seul.

A Coreia do Norte disparou esta quarta-feira (hora local [ainda terça-feira em Lisboa]) "vários projéteis não identificados" no mar do Leste, também designado como Mar do Japão, informou a agência noticiosa sul-coreana Yonhap, citando o Estado-Maior Inter-Armas da Coreia do Sul.