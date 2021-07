CPLP: Portugal representado na Cimeira de Luanda por Marcelo, Costa e Santos Silva

Numa nota hoje divulgada, a Presidência da República confirma que Marcelo Rebelo de Sousa vai participar na XIII Conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), entre 16 e 17 de julho em Luanda, que assinala a celebração do 25.º aniversário desta organização."Acompanham o Presidente da República nesta deslocação a Angola o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santo Silva", lê-se na mesma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.De acordo com esta nota, "o Presidente da República tem previstos encontros bilaterais com alguns dos seus homólogos de outros Estados-membros da CPLP", não especificados, à margem desta conferência.A Cimeira de Luanda é dedicada ao tema "Fortalecer e Promover a Cooperação Económica e Empresarial em Tempos de Pandemia, em prol do Desenvolvimento Sustentável dos Países da CPLP".A Assembleia da República já tinha aprovado, há uma semana, a deslocação do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a Luanda, para participar na XIII Cimeira da CPLP.