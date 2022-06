Marcelo volta ao Brasil em julho para se encontrar com Bolsonaro

Leia Também Mobilidade e economia na agenda da cimeira da CPLP em Luanda

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai regressar ao Brasil para uma nova visita que incluirá deslocações a três cidades: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, pode ler-se na Resolução da Assembleia da República n.º 27/2022, de 21 de junho, publicada esta terça-feira em Diário da República.A viagem terá lugar entre os dias 1 e 5 de julho. No Rio de Janeiro, Marcelo participará nas Comemorações do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul.Em São Paulo participará na inauguração do dia de Portugal na Bienal do Livro e em Brasília aceitará o convite para se encontrar com Jair Bolsonaro.Do lado de lá do Atlântico, a visita de Marcelo já é tema na comunicação social, com os comentadores políticos da Globo News a antecipar que desta vez o presidente de Portugal "espera um encontro mais proveitoso com Bolsonaro", ao mesmo tempo que "torce para que o presidente do Brasil não cometa as mesmas gaffes na agenda do ano passado".A agenda de Marcelo será marcada por uma receção de Jair Bolsonaro em Brasília e um almoço no Itamaraty, onos mesmos moldes da visita feita em agosto de 2021.A Globo News cita fontes do governo de Portugal que acreditam "ser pouco provável repetir o constrangimento diplomático causado por piadas que Bolsonaro teria feito no último encontro".Pelo contrário, há outras fontes governamentais portuguesas ouvidas pelos jornalistas brasileiros que dizem "não é impossível" repetir os embaraços do anterior encontro. "Tudo vai depender do que o presidente Bolsonaro quiser falar", disse esta fonte à Globo News.Há também a expectativa que sejam debatidos os acordos que estão em fase de fecho entre o Brasil e Portugal, como por exemplo o Acordo sobre a Mobilidade entre os estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).O governo português também já anunciou que vai acelerar a emissão de vistos de imigrantes para trabalhadores estrangeiros, membros de países lusófonos e estudantes universitários.