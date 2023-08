Criador da sigla BRICS diz que moeda única daqueles países é uma ideia “ridícula”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O economista Jim O’Neill, que já foi secretário do Tesouro do Reino Unido e antigo chairman da Goldman Sachs Asset Management, diz que a ideia de os BRICS se juntarem para formar uma nova moeda única concorrente do dólar é "ridícula".





Foi O’Neill quem criou o acrónimo BRICS para se referir a um conjunto de países então emergentes cujas economias chamavam a atenção pelo seu potencial de crescimento: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.



Na véspera da 15.ª cimeira do grupo, que decorrerá na próxima semana na África do Sul, Jim O'Neill disse ao Financial Times que os BRICS "nunca conseguiram nada desde que começaram a reunir-se", frisando que a criação de uma moeda comum para cinco economias fortemente divergentes seria inviável.





"É simplesmente ridículo", disse o economista em resposta aos apelos feitos pelo Presidente do Brasil e outros políticos para a criação de uma "moeda de troca". "Eles vão criar um banco central do BRICS? Como é que se faz isso? É quase embaraçoso", afirmou ao jornal britânico esta terça-feira.





Alguns países dos BRICS, como a Rússia e a China, apelaram a que o bloco desafiasse o estatuto do dólar americano como moeda de reserva mundial, mas a África do Sul, que acolhe a cimeira deste ano, já veio dizer que o tema não está na agenda da reunião de Joanesburgo.