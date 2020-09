Declarações de Trump mostram evasão fiscal e muitos anos sem pagar impostos

Uma investigação do jornal New York Times, publicado na noite deste domingo, revela informações sobre um dos maiores segredos da política norte-americana dos últimos anos: as declarações fiscais de Donald Trump.



O jornal norte-americano teve acesso às declarações de impostos do atual presidente dos Estados Unidos de mais de duas décadas, sendo que estas mostram propriedades em dificuldades, fortes perdas com amortizações de ativos, batalhas com o fisco e centenas de milhões em dívidas que estão a chegar à maturidade.

O NYT avança que Trump pagou apenas 750 dólares em impostos federais no ano em que ganhou as eleições e o mesmo montante durante o primeiro ano na Casa Branca.

Nos 15 anos antes de ser presidente Trump não pagou qualquer imposto em 10 deles, sobretudo porque reportou perdas mais elevadas do que o dinheiro que ganhou.

As declarações fiscais de Trump mostram ainda, segundo o jornal, "perdas crónicas" em diversos negócios e um historial de evasão fiscal.

Numa longa batalha com o Internal Revenue Service (o fisco dos EUA), Trump reclama a legitimidade de um rebate rebate fiscal de 72,9 milhões de dólares que já recebeu devido a perdas avultadas. Se perder o caso arriscar ter de pagar 100 milhões de dólares.

"As declarações fiscais que Trump tem há muito tempo lutado para permanecerem privadas contam uma história fundamentalmente diferente face à que vende ao povo norte-americano. As suas declarações ao IRS mostram um homem de negócios que recebe centenas de milhões de dólares por ano e perdas crónicas que utiliza para evitar o pagamento de impostos", escreve o NYT, assinalando que "agora, com os desafios financeiros a aumentarem, os registos mostram que está cada vez mais dependente do dinheiro que ganha nos negócios que o colocam em conflito de interesse direto com o seu cargo de presidente dos EUA".





"O New York Times obteve informações fiscais relativas a mais de 20 anos de Trump e das centenas de empresas que compõem o seu grupo, incluindo informações detalhadas sobre os seus dois primeiros anos de mandato. Isto não inclui as suas declarações de rendimentos de 2018 ou 2019", escrevem os autores da investigação, que prometem mais revelações nos próximos dias.





Num texto paralelo, o diretor do jornal, Dean Baquet, escreve que "os registos mostram uma diferença significativa entre aquilo que Trump disse ao público e o que revelou às autoridades fiscais federais ao longo dos anos".

Alan Garten, advogado da Organização Trump, respondeu ao jornal afirmando que a maior parte dos factos avançados eram "imprecisos" e que "ao longo da última década, o presidente Trump pagou dezenas de milhões de dólares em impostos ao governo federal, incluindo milhões em impostos pessoais desde que anunciou a sua candidatura em 2015".

Minutos depois do jornal publicar a notícia, Trump também reagiu, referindo que se tratava de uma "fake news".

A investigação do NYT surge a escassas semanas das eleições presidenciais, numa altura em que Trumpo surge atrás nas sondagens e na véspera do primeiro debate com Joe Biden.



Ao contrário de todos os seus antecessores desde os anos 1970, Donald Trump, cujo grupo familiar não está cotado na bolsa de valores e que fez da sua fortuna um argumento de campanha, recusa-se a publicar as suas declarações de rendimentos e trava uma batalha jurídica para impedir a sua divulgação.