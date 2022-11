Democratas mantêm controlo do Senado e Joe Biden fica "mais forte"

Leia Também Biden enfrenta menos problemas que o esperado. EUA sem onda republicana

Os democratas garantiram o controlo do senado após a vitória de Catherine Cortez Masto no Nevada, segundo projeções citadas pela agência Reuters.A vitória de Catherine Cortez Masto sobre o republicano Adam Laxalt, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, terá sido por curta margem.Este resultado, juntando-se à conquista de Mark Kelly no Arizona, na sexta-feira, permite ao partido de Joe Biden obter 50 lugares, como já tem atualmente, uma situação em que é a vice-presidente Kamala Harris a "desatar o nó" em caso de empate. Mesmo que não garantam a última vaga ainda em aberto, os Democratas vão, assim, continuar a poder aprovar as nomeações de Joe Biden, como juízes federais.O presidente americano já reagiu, dizendo que está agora numa posição "mais forte" para um encontro com o líder chinês, Xi Jinping."Sinto-me bem e estou ansioso pelos próximos dois anos", afirmou Biden na capital do Camboja, Phnom Penh, onde termina este domingo a cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). "Sei que estou a chegar mais forte", disse aos jornalistas.Já na Câmara dos Representantes, o resultado destas eleições intercalares ainda está em aberto, com os republicanos mais próximos de garantir o controlo (para já, os republicanos têm garantidos 211, num total de 435, face aos 204 dos democratas).