Biden enfrenta menos problemas que o esperado. EUA sem onda republicana

Miami-Dade County, abrindo a porta à possibilidade de uma candidatura nas eleições presidenciais em 2024. Já o senador Marco Rubio manteve o seu lugar, apontando assim para o terceiro mandato no Senado.



Nestas eleições foi ainda votado o direito ao aborto, que foi aprovado na California, no Michigan e em Vermont.



Ainda não há resultados finais, mas tudo indica que as eleições intercalares nos Estados Unidos não vão representar um problema significativo para o Presidente democrata, Joe Biden. De acordo com a Associated Press, a ala esquerda deverá mesmo ganhar mais um lugar no Senado, com a vitória de John Fetterman contra Mehmet Oz, no estado da Pensilvânia.Também o New York Times diz que os democratas terão conseguido assegurar vários postos de governadores, que também são disputados nesta idas às urnas. O receio de uma derrota na liderança de estados democratas provou-se infundada, com Nova Iorque e Pensilvânia a continuarem a ter governadores azuis.Mesmo nos chamados "swing states", estados determinantes e cuja cor é difícil de prever, os democratas parecem estar a sair por cima, com vitórias na eleição de governadores no Michigan e em Wiscosin. Ganham também na Câmara dos Representantes em Minnesota e no Texas do Sul, vencendo dois dos três lugares disputados.No que toca à Câmara e Senado, até agora, os republicanos levam a vantagem em Nova Iorque e na Florida, com a vitória de Ron DeSantis em