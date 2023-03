Desapareceram 2,5 milhões de toneladas de urânio na Líbia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desapareceram 2,5 milhões de toneladas de urânio natural na Líbia, numa região que não é controlada pelo governo do país, segundo a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), um organismo pertencente à ONU.

O supervisor atómico deu conta da sua descoberta aos Estados com assento na organização esta quarta-feira, através de um comunicado a que a Reuters teve acesso.

Os inspetores da AIEA "descobriram que desapareceram aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de urânio", pode ler-se na nota.

Segundo a organização, havia registo de que este material estava armazenado no local.

No documento de uma página, a AIEA assegura que vai realizar as diligências necessárias para encontrar o material desaparecido e entender como é que este deixou de estar armazenado no local em questão.

Esta descoberta é fruto de uma investigação no terreno levada a cabo pelos inspetores para a energia atómica da ONU, a qual chegou a ser adiada por na altura não terem sido reunidos os requisitos de segurança.

Em 2003, a Líbia, ainda sob a liderança de Muammar Kadhafi, renunciou ao programa de armas nucleares. O país atravessa um período de turbulência política, estando à espera de eleições que substituam o governo interino que tomou posse em 2021 apoiado pela ONU. O sufrágio devia ter acontecido em dezembro desse ano.