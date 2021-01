Donald Trump não vai à tomada de posse de Biden

Desde que perdeu as eleições de 3 de novembro que a presença de Trump na cerimónia de tomada de posse de Joe Biden como próximo presidente dos EUA era uma incógnita. Primeiro, porque Trump não reconhecia a derrota e agora este reconhecimento só aconteceu depois da invasão do Capitólio por apoiantes do republicano.Donald Trump esclareceu esta sexta-feira que não vai ver o sucessor ocupar o lugar de 46.º presidente dos EUA. "A todos os que me têm perguntado, não estarei na tomada de posse a 20 de janeiro", escreveu o ainda presidente dos EUA, no Twitter.Os últimos dias não têm sido fáceis para Trump. Depois de ter perdido os vários processos em que contestava os resultados eleitorais, viu os seus apoiantes invadirem o Capitólio , no dia em que o Senado iria confirmar Joe Biden como o próximo presidente. Os tumultos que causaram quatro mortos deixou os republicanos mais reticentes em manter o apoio a Trump. Em cima da mesa está ainda a possibilidade do vice-presidente Mike Pence vir a evocar a 25.ª Emenda para substituir Trump na presidência até o fim do mandato.Esta será a primeira vez em 150 anos de história que um presidente cessante não assiste à tomada de posse do sucessor.