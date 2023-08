EUA, Japão e Coreia do Sul denunciam comportamento "perigoso" e "agressivo" da China

Os líderes dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul denunciaram hoje, no final da sua primeira cimeira tripartida em Camp David, o comportamento chinês "perigoso" e "agressivo" no Mar do Sul da China.O comunicado final da cimeira entre os líderes dos três países, batizado como "o espírito de Camp David", menciona, além do Mar do Sul da China, o Estreito de Taiwan, ilha autogovernada cuja soberania a China reivindica, e reafirma a importância da "paz" e da "estabilidade" naquela região, vital para o comércio internacional.O presidente norte-americano, Joe Biden, reuniu-se hoje nesta cimeira com o seu homólogo sul-coreano, Yoon Suk Yeol, e com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em Camp David, a residência de campo presidencial no Estado de Maryland.