Político está a ser investigado no âmbito do processo 'Lava Jato'.

Continuar a ler Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A Globo adianta que, desde quarta-feira, as autoridades procuravam saber a localização de Temer, o que demorou várias horas.



(notícia em atualização)

O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, foi detido esta quinta-feira, avança o site G1, da Globo. O político que chegou a presidente após a destituição de Dilma Roussef está a ser investigado no âmbito do processo 'Lava Jato, que já levou à detenção de outro antigo presidente, Lula da Silva.Segundo o site brasileiro, está a ser tratado um mandado de detenção para deter também o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.