Finlândia reduz número de sem-abrigo em 40% inspirada em modelo dos EUA

Na Finlândia, o número de pessoas sem-abrigo caiu cerca de 40% na última década, apesar de duas recessões. Enquanto em Berlim, Londres e Nova Iorque as autoridades tentam resolver a crise na habitação com regras mais rígidas para o arrendamento, congelamento de preços, habitações sociais e cofinanciamento público de apartamentos com rendas reduzidas, a Finlândia adotou uma abordagem mais direta. O governo construiu mais imóveis para as pessoas que mais precisam deles.





O país faz parte do movimento global Housing First (habitação em primeiro lugar), uma ideia nascida em Nova Iorque no início dos anos 1990, e pensada por Sam Tsemberis. Psicólogo, nascido na Grécia e criado em Montreal, Tsemberis mudou-se para Nova Iorque para trabalhar com doentes mentais, muitos dos quais a viver nas ruas.