FMI acredita que impacto do sismo na Turquia será inferior ao do terramoto de 1999

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Fundo Monetário Internacional acredita que o impacto do sismo da passada segunda-feira no produto interno bruto (PIB) da Turquia não será tão devastador como o provocado pelo terramoto de 1999.





De acordo com o diretor executivo do FMI, Mahmoud Mohieldin, "é pouco provável" que se verifique um choque tão forte como o registado há mais de 22 anos. O responsável da organização sediada em Washington acrescentou que, após o impacto inicial nos próximos meses, os investimentos dos setores público e privado na reconstrução poderão impulsionar o crescimento do PIB.



O terramoto de 17 de agosto de 1999, com magnitude de 7,4 na escala de Richter, teve o epicentro localizado em Izmir, no noroeste da Turquia, e provocou cerca de 17 mil mortos, 500 mil desalojados, 45 mil feridos e 15 milhões de afetados.



Até este domingo, as autoridades de socorro contabilizam mais de 28 mil mortos e cerca de 80 mil feridos.



Detenções por suspeita de negligência



Até ao início deste domingo, a justiça turca emitiu 131 mandados de captura de empresários da construção por suspeita de negligência. No sábado, a polícia turca deteve pelo menos 14 pessoas nas províncias de Gaziantep e Sanliurfa entre construtores e engenheiros civis.



Pelo menos 6.000 edifícios desabaram na Turquia levantando questões sobre se a tragédia poderia ter sido menor se fossem aplicados critérios de construção mais rígidos.



O vice-presidente turco, Fuat Oktay, lembrou que o Ministério da Justiça defende que é "crucial" reunir provas e impor medidas cautelares aos suspeitos para evitar que fujam do país.



Na sexta-feira, a polícia deteve um construtor turco de um condomínio residencial de luxo na província de Hatay que desabou com mais de uma centena de pessoas no interior. A detenção ocorreu quando o construtor se preparava para embarcar em Istambul para fugir para Montenegro.