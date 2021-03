FMI assume que vai rever crescimento mundial em alta

Kristalina Georgieva, mantém-se o cenário de grande incerteza com os desenvolvimentos a diferirem de país para país, e mesmo dentro de cada um.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai rever em alta o crescimento económico global para o período de 2021 e 2022 no boletim que deve divulgar na próxima semana. Isto depois de governos em todo o mundo terem gasto mais de 16 biliões de dólares com medidas fiscais no combate à pandemia e ao seu impacto económico.O FMI deve agora apresentar uma previsão de crescimento de 5,5% para o ano de 2021 e 4,2% em 2022, a nível global, devido, sobretudo, aos investimentos com gastos fiscais nos Estados Unidos e aos avanços no processo de vacinação de outras economias avançadas. Ainda assim, e segundo referiu esta terça-feira a diretora do fundo,De acordo com a Reuters, a diretora do FMI está preocupada com a vacinação "que não chega ainda a toda a gente nem a todo o lado. Demasiadas pessoas continuam a enfrentar a perda do emprego e um aumento da pobreza".SegundoAo todo o FMI disponibilizou cerca de 107.000 milhões de dólares em ajudas financeiras a 85 países, durante a pandemia, mas os mais pobres parecem precisar de mais segundo as mais recentes estimativas citadas pela presidente do organismo: 200 mil milhões ao longo de cinco anos para recuperar da pandemia e 250.000 milhões para recuperar o terreno perdido para os países mais desenvolvidos.Face às estimativas,