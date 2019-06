Islândia sofre recessão mais profunda com quebra no turismo e na pesca

O governador do banco central islandês, Mar Gudmundsson, diz estar a preparar-se para que a Islândia caia numa recessão mais profunda devido à quebra que se tem verificado no turismo e na pesca.





"Estamos preparados para a possibilidade de uma recessão mais profunda, e os números que estamos a observar em termos da entrada de turistas parecem indicar que isso poderá acontecer", revelou Gudmundsson à Bloomberg, à margem de uma conferência na Croácia. "Os números podem descer a níveis de 2016 e isto pode ter um efeito significativo nas famílias, mas espero que estejamos fora desta situação no início do próximo ano", disse.





A contribuir negativamente para os números de turismo na Islândia está a recente falência da companhia aérea low-cost Wow Air. O golpe neste setor, e consequentemente na economia, foi tão duro que o banco central do país cortou no passado mês de maio a sua taxa de juro de referência em meio ponto percentual, para 4%.





A companhia aérea ajudou a transformar o turismo na maior fonte de receitas da Islândia, alimentando uma expansão que ajudou a retirar o país do colapso financeiro há mais de uma década. Assim como outras companhias aéreas europeias com problemas financeiros, a Wow vinha tendo dificuldades em suportar o aumento dos custos dos combustíveis e o excesso de capacidade do setor. Várias rondas de negociações com potenciais investidores fracassaram, impossibilitando o resgate da empresa.





No rescaldo da falência, o banco central também anunciou que a economia deverá contrair 0,4% este ano, o que compara com anterior projeção de um crescimento de 1,8%.