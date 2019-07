Mais de 300 portugueses emigraram para a Islândia em 2018. É o valor mais alto em 12 anos

O número de portugueses a emigrar para a Islândia aumentou, em 2018, pelo oitavo ano consecutivo, atingindo o nível mais elevado desde 2006. A subida em relação ano anterior foi de 23%, contrariando a tendência geral, já que a imigração total para aquele país desceu pela primeira vez desde 2011.

Segundo os dados do gabinete estatístico da Islândia, o Statistics Iceland, citados pelo Observatório da Emigração, 332 portugueses emigraram para aquele país no ano passado, o número mais elevado dos últimos 12 anos.

Os portugueses representaram 2,9% da imigração na Islândia que, em 2018, recebeu um total de 11.537 cidadãos estrangeiros.

De acordo com o Observatório da Emigração, entre 2000 e 2018, o número de entradas de portugueses na Islândia atingiu o valor mais baixo em 2002, com apenas sete entradas, e o mais alto em 2004, com 520 entradas.





O Observatório explica que a emigração portuguesa para a Islândia "iniciou-se abruptamente em 2004", ano em que representou mais de um quinto das entradas de estrangeiros no país.

Desde aí, "as variações no volume da imigração naquele país acompanharam as variações na economia islandesa: entradas mais elevadas nos anos do boom económico-financeiro do início do século, retração com a crise financeira de 2008 e recuperação em linha com a retoma económica iniciada em 2011", acrescenta o organismo.