Israel declara que atingiu infra-estruturas iranianas na Síria  

As Forças Armadas de Israel bombardearam "quase todas" as infra-estruturas iranianas na Síria em resposta aos ataques sírios contra posições nos Montes Golan, disse hoje o ministro da Defesa israelira, Avigdor Lieberman.

"Nós bombardeamos quase todas as infra-estruturas iranianas na Síria. Eles devem ter presente o ditado que diz que ‘se nos molham com chuva nós fazemos cair uma tempestade por cima deles’", afirmou Lieberman.

"Espero que este episódio esteja fechado e que eles tenham compreendido", acrescentou o ministro da Defesa de Israel.

O governo de Damasco conta com o apoio do Irão na luta contra os grupos armados da oposição e as organizações extremistas islâmicas.

As forças iranianas na Síria dispararam na noite de quarta-feira duas dezenas de projécteis, como foguetes, contra as forças israelitas na parte dos montes Golã ocupada por Israel, declarou o exército israelita.

Os projécteis, alguns dos quais foram interceptados pelo sistema de defesa antimíssil israelita, não causaram vítimas e o exército israelita retaliou, indicou aos jornalistas o porta-voz do exército israelita.

Macron apela ao fim da escalada de confrontação

O presidente francês, Emmanuel Macron, apelou ao fim da escalada de confrontação entre Israel e o Irão na sequência dos ataques ocorridos em território sírio e nos Montes Golan.

Fontes do gabinete da presidência francesa disseram à France Presse que Macron apela ao fim da escalada e que vai abordar o assunto com a chanceler alemã Angela Merkel no encontro que vai decorrer em Aix-la-Chapelle, França.