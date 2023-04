O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou, esta quarta-feira, que a China pode desempenhar "um papel importante" no âmbito da guerra na Ucrânia, deixando claro que se opõe ao afastamento da segunda potência mundial, instando a Europa a adotar uma postura mais moderada do que os Estados Unidos relativamente a Pequim.



"Há uma rivalidade com a União Europeia de que estamos totalmente cientes, mas também sabemos que quando há grandes questões internacionais precisamos de trabalhar juntos", disse Emmanuel Macron, num discurso à comunidade francesa em Pequim, naquele que foi o primeiro de três dias de visita oficial à China, em declarações reproduzidas pela Bloomberg.





Leia Também Von der Leyen insta UE a confrontar o "domínio" chinês em tecnologias limpas

"Precisamos de tentar envolver-nos estrategicamente com a China e falar com eles diretamente sobre a agressão russa e as consequências para a Europa", apontou o chefe de Estado francês, enfatizando que "a China, graças à sua relação com a Rússia, pode desempenhar um papel importante".A União Europeia, incluindo a Alemanha e a França, procuram um equilíbrio entre a vontade de se envolverem com a China nos domínios do comércio e do investimento e a defesa dos seus valores fundamentais, como o respeito pelos direitos humanos e pela soberania territorial designadamente na Ucrânia.