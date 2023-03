Visita de Xi Jinping à Rússia já terminou: "Toma conta de ti, querido amigo"

Leia Também Putin diz que plano de Pequim pode ser "base" para um acordo de paz na Ucrânia

"Acreditamos que muitas das disposições do plano de paz delineado pela China estão em consonância com as abordagens russas e podem ser tomadas como base para uma resolução pacífica [da guerra] quando Kiev e o Ocidente estiverem prontos para isso", referiu Vladimir Putin, sublinhando que, "por enquanto, não há nenhuma prontidão da parte deles".

A visita do presidente chinês, Xi Jinping, à Rússia terminou esta quarta-feira, após dois dias de conversações com o homólogo russo, Vladimir Putin. Do encontro ficaram votos de uma forte amizade, promessas de cooperação económica e voltaram a soar ecos de "uma nova ordem mundial". Ficou ainda reforçada a união contra o inimigo em comum: os Estados Unidos.Em comunicados separados, os dois países assumiram ter visões partilhadas e uma união de solidariedade. "Eles partilham da visão que esta relação vai além do âmbito bilateral e alcançou uma importância para o cenário global e o futuro da humanidade", afirmou o país liderado por Xi Jinping.Já a Rússia declarou que os dois países "estão a trabalhar juntos na formação de uma ordem mundial multipolar mais justa e democrática, que deverá ser baseada no papel central das Nações Unidas, do seu Conselho de Segurança, no direito internacional e nos propósitos e princípios da Carta da ONU".Entre os compromissos firmados neste encontro, de acordo com os meios de comunicação internacionais, estão a garantia de segurança energética e alimentar, o maior uso da moeda local, a expansão do comércio bilateral e o desenvolvimento de infraestruturas. Contudo, segundo a Bloomberg, faltou a garantia da China de comprar "muito mais gás".Sobre a Ucrânia, a China ressalvou a sua "imparcialidade" e ficam os elogios de Putin pela proposta apresentada por Pequim para a resolução do conflito e as acusações a Kiev e ao Ocidente pela rejeição.Na despedida, fica a imagem de dois países aliados, numa altura em que a Rússia se apresenta cada vez mais isolada, e o convite a Putin para que vá à China. "Toma conta de ti, querido amigo", proferiu o líder chinês na despedida. plano de paz proposto por Pequim para colocar fim à guerra na Ucrânia assenta em 12 pontos , que vão desde "o respeito pela soberania dos países", ao "abandono da mentalidade da Guerra Fria" aos "