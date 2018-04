Reuters

Barbara Bush, mulher do antigo presidente norte-americano George H.W. Bush e mãe de outro ex-inquilino da Casa Branca, George W. Bush, morreu, aos 92 anos, informou a família em comunicado.A causa da morte de Barbara Bush não foi revelada no texto que o porta-voz da família, Jim McGrath, distribuiu.O seu estilo de avó, simples, sem presunção nem preocupação com o seu cabelo branco ou as suas rugas, proporcionou-lhe uma forte popularidade."O que vêem é o que vão ter. Não estou a concorrer a presidente - George Bush está", afirmou durante a convenção republicana, em 1988, onde o seu marido, então vice-presidente, foi nomeado para ir disputar o cargo, então ocupado por Ronald Reagan.