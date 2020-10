PIB dos EUA cresce a um ritmo recorde de 33,1% no terceiro trimestre

Depois de no segundo trimestre ter sofrido a maior quebra em sete décadas, o produto interno bruto (PIB) dos EUA recuperou com força no terceiro trimestre, embora a tendência possa ser apenas temporária e a economia permaneça ainda abaixo dos níveis pré-pandemia.

Os dados preliminares revelados esta quinta-feira pelo Departamento do Comércio mostram que o PIB cresceu 7,4% no terceiro trimestre face aos três meses anteriores, o que se traduz num crescimento anualizado de 33,1%. O governo norte-americano privilegia a variação anualizada do PIB, ao contrário do que acontece na maioria dos restantes países, sobretudo na Europa.

Esta evolução surpreendeu positiva os economistas, que apontavam para um crescimento de 32%. Uma expetativa já bem mais forte do que a avançada há três meses, quando as estimativas dos economistas contactados pela Bloomberg apontavam para um crescimento a ritmo anual de apenas 18%.





A recuperação da economia no terceiro trimestre foi motivada pelo aumento dos gastos das famílias, que atingiu 40,7%, o que também representa um recorde. O investimento das empresas também cresceu a um ritmo forte.





Esta forte recuperação na economia dos EUA deve-se sobretudo pelo facto de a comparação ser feita com o segundo trimestre, período em que o país esteve em confinamento. Com uma segunda vaga de covid-19 a afetar também os Estados Unidos, dificilmente o ritmo de recuperação da maior economia do mundo vai manter-se no quarto trimestre.





Os dados favoráveis do PIB, bem como a descida dos pedidos de subsídio de desemprego, estão a dar alento aos mercados, com os futuros sobre os índices norte-americanos a apontarem para uma abertura em alta de Wall Street.