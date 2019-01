Portugal ausente na tomada de posse de Nicolás Maduro

Portugal não estará representado na tomada de posse do novo mandato do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na quinta-feira, revelou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"Tivemos uma troca de opiniões hoje de manhã, no quadro do grupo de trabalho para a América Latina [da União Europeia], e isso vai permitir a Portugal formar a sua decisão, sendo certo que tornamos público que não estaremos representados a nível político na tomada de posse do Presidente Nicolás Maduro", disse Augusto Santos Silva.





O ministro falava após o seminário sobre Cooperação, Cultura e Língua, promovido pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, em Lisboa.





A eventual presença de Portugal e de outros Estados-membros da União Europeia (UE) na tomada de posse de Nicolás Maduro perante o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela foi hoje analisada no seio da UE, em Bruxelas, em reunião na qual estiveram os chefes da diplomacia ou seus representantes, destinada a concertarem posições.